Трамп назвав себе босом саміту в Евіані / © Associated Press

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У французькому місті Евіані з 15 до 17 червня триває саміт Великої сімки. На ньому серед головних тем обговорюють методи завершення війни в Україні. Під час зустрічі з лідерами G7 президент США Дональд Трамп учергове поводився дивно — заявив, що він тут «бос».

Про це повідомляє Clash Report.

Трамп заявив, що він «бос» саміту G7: відео

Президент США Дональд Трамп оголосив себе «босом» на саміті G7 в Евіані. Зокрема, він під час зустрічі із лідерами країн Великої сімки жартома оголосив себе «босом».

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А після цього ще й поплескав по спині прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

У відповідь на таку заяву світові лідери розсміялися.

Така легковажна поведінка президента США відразу привернула увагу світових ЗМІ, зокрема, американських, адже світові лідери зібралися обговорити питання глобальної безпеки, торгівлі та економічної співпраці.

Не в останню чергу, наявні проблеми спровоковані самим Дональдом Трампом, адже він розпочав війну в Ірані.

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Дата публікації 13:10, 17.06.26 Кількість переглядів 9 Трамп оголосив себе «босом» на саміті G7 в Евіані

Саміт G7 у Франції: останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував організувати зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту G7 у Франції.

За задумом української сторони, присутність Дональда Трампа та Еммануеля Макрона створила б хорошу можливість для спільного обговорення шляхів завершення війни за участю Європи та Америки.

Проте, як розповів Зеленський журналістам видання The Guardian, Москва вкотре відмовилася від діалогу. За словами глави держави, якщо Європа та Сполучені Штати підтримали цю ініціативу, то Росія продемонструвала повну неготовність до розмови.

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