Трамп заявив про «дуже плідну» розмову з президенткою Венесуели і анонсував нове партнерство

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів результативні переговори з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес і бачить перспективи для відновлення та стабілізації країни.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За словами американського президента, розмова була «дуже плідною» і торкалася низки ключових напрямків співпраці між двома країнами.

«Ми досягаємо величезного прогресу, допомагаючи Венесуелі стабілізуватися та відновитися», — зазначив Трамп.

Він уточнив, що під час переговорів сторони обговорили співпрацю в енергетичній сфері, питання видобутку корисних копалин, торгівлю, а також теми, пов’язані з національною безпекою.

Трамп наголосив, що потенційне партнерство між Сполученими Штатами та Венесуелою може бути взаємовигідним і сприяти економічному розвитку обох країн.

Окремо президент США висловив упевненість у перспективах венесуельської економіки та її поверненні до зростання.

«Венесуела незабаром знову стане великою та процвітаючою, можливо, навіть більшою, ніж будь-коли раніше!», — підкреслив Трамп.

Раніше повідомлялося, що виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес провела свою першу пресконференцію після усунення від влади Ніколаса Мадуро.

Ми раніше інформували, що втрата контролю над Каракасом загрожує РФ розривом тіньових нафтових схем та подальшим падінням доходів, які йдуть на фінансування війни в Україні.