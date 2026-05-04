Трамп заявив про госпіталізацію Джуліані: експолітик у критичному стані

Джуліані / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив про госпіталізацію свого колишнього адвоката та соратника Руді (Рудольф) Джуліані, який, за його словами, перебуває у критичному стані.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

«Наш неймовірний Руді Джуліані, справжній воїн і, поза сумнівом, найкращий мер в історії Нью-Йорка, потрапив до лікарні й перебуває у критичному стані», — зазначив Трамп.

Водночас він вкотре повторив заяви про нібито фальсифікацію виборів у США, не надавши жодних додаткових деталей щодо стану Джуліані чи причин його госпіталізації.

Нагадаємо, раніше Джуліані фігурував у кримінальних справах, пов’язаних із спробами оскаржити результати президентських виборів 2020 року та перешкоджанням передачі влади обраному президенту Джо Байден.

