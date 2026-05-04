ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Трамп заявив про госпіталізацію Джуліані: експолітик у критичному стані

Трамп заявив, що ексмер Нью-Йорка Руді Джуліані потрапив до лікарні й перебуває у важкому стані.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Джуліані

Джуліані / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив про госпіталізацію свого колишнього адвоката та соратника Руді (Рудольф) Джуліані, який, за його словами, перебуває у критичному стані.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

«Наш неймовірний Руді Джуліані, справжній воїн і, поза сумнівом, найкращий мер в історії Нью-Йорка, потрапив до лікарні й перебуває у критичному стані», — зазначив Трамп.

Водночас він вкотре повторив заяви про нібито фальсифікацію виборів у США, не надавши жодних додаткових деталей щодо стану Джуліані чи причин його госпіталізації.

Нагадаємо, раніше Джуліані фігурував у кримінальних справах, пов’язаних із спробами оскаржити результати президентських виборів 2020 року та перешкоджанням передачі влади обраному президенту Джо Байден.

Додамо, що раніше ЗМІ оприлюднили запис розмови між Волкером, тодішнім керівником Офісу прездента Андрієм Єрмаком і Джуліані: що вимагав адвокат Трампа від України

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie