Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Ірану у здобутті свободи.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти!!!», — написав Трамп.

Як повідомляє Clash Report з посиланням на WSJ, за словами одного з посадовців словами одного з посадовців, серед варіантів, які розглядалися, був масштабний повітряний удар по кількох військових цілях Ірану.

Водночас інші джерела зазначають, що єдиної позиції щодо подальших кроків наразі немає.

Чиновники наголошують, що жодне військове обладнання чи персонал не переміщувалися для підготовки до удару. Обговорення мають попередній характер, а остаточного рішення не ухвалено.

Нагадаємо, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос заявив, що силова операція спеціальних сил США в Ірані можлива лише на фінальній стадії протестів, коли падіння режиму Алі Хаменеї стане неминучим.

За його словами, наразі Вашингтон робить ставку на політичний тиск і погрози, не втручаючись напряму, а питання полягає у здатності протестного руху самостійно зламати чинну владу.