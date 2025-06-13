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Трамп заявив про готовність Ірану до переговорів: “Вони самі мені телефонують”
Президент США відмовився назвати імена іранців, які нібито йому телефонували з пропозицією нових перемовин щодо ядерної програми.
Президент США Дональд Трамп припустив, що Іран, ймовірно, отримає «ще одну можливість» укласти ядерну угоду зі Сполученими Штатами після нещодавніх ударів Ізраїлю.
Про це він заявив у телефонній розмові з NBC News.
Під час ранкової розмови з журналістами, Трампа запитали, чи вважає він можливим продовження переговорів з Іраном щодо ядерної програми.
«Вони втратили можливість укласти угоду. Тепер, можливо, матимуть ще одну нагоду. Подивимося», — відповів Трамп.
На запитання, чому, на його думку, тепер, після ударів Ізраїля, Іран має захотіти укласти угоду, Трамп натякнув, що іранці самі звертаються до нього з такими пропозиціями.
«Вони телефонують мені, щоб поговорити», — сказав Трамп.
Втім, на прохання уточнити, хто саме йому дзвонив, президент США відповів, що то були «ті самі люди, з якими ми працювали минулого разу… багато хто з них тепер мертвий».
Видання зазначає, що Трамп, схоже, був задоволений результатами ізраїльської атаки, але і цей успіх він не забув приписати США.
«У них [ізраїльських військових — ред.] було найкраще обладнання у світі — американське», — наголосив Трамп.
Нагадаємо, Ізраїль атакував Іран, знищивши військові об’єкти та ліквідувавши високопоставлених військових. Сполучені Штати відмежувалися від цієї атаки, але Трамп заявив, що знав про неї заздалегідь.