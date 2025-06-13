Трамп заявив про готовність Ірану до переговорів: “Вони самі мені телефонують”

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп припустив, що Іран, ймовірно, отримає «ще одну можливість» укласти ядерну угоду зі Сполученими Штатами після нещодавніх ударів Ізраїлю.

Про це він заявив у телефонній розмові з NBC News.

Під час ранкової розмови з журналістами, Трампа запитали, чи вважає він можливим продовження переговорів з Іраном щодо ядерної програми.

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«Вони втратили можливість укласти угоду. Тепер, можливо, матимуть ще одну нагоду. Подивимося», — відповів Трамп.

На запитання, чому, на його думку, тепер, після ударів Ізраїля, Іран має захотіти укласти угоду, Трамп натякнув, що іранці самі звертаються до нього з такими пропозиціями.

«Вони телефонують мені, щоб поговорити», — сказав Трамп.

Втім, на прохання уточнити, хто саме йому дзвонив, президент США відповів, що то були «ті самі люди, з якими ми працювали минулого разу… багато хто з них тепер мертвий».

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Видання зазначає, що Трамп, схоже, був задоволений результатами ізраїльської атаки, але і цей успіх він не забув приписати США.

«У них [ізраїльських військових — ред.] було найкраще обладнання у світі — американське», — наголосив Трамп.

Нагадаємо, Ізраїль атакував Іран, знищивши військові об’єкти та ліквідувавши високопоставлених військових. Сполучені Штати відмежувалися від цієї атаки, але Трамп заявив, що знав про неї заздалегідь.