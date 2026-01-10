Трамп заявив про готовність продавати нафту Китаю та Росії

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий продавати Китаю та Росії «всю нафту, яка їм потрібна», на тлі встановлення американського контролю над нафтовими продажами Венесуели.

Про це повідомляє CNN.

«Ми відкриті для бізнесу. Китай може купувати стільки нафти, скільки захоче — там або у Сполучених Штатах. Росія може отримувати всю нафту, яка їй потрібна, від нас», — заявив Трамп.

Президент США пояснив дії своєї адміністрації щодо контролю над нафтовою галуззю Венесуели тим, що в іншому разі цей вплив отримали б Пекін або Москва.

«Якби ми цього не зробили, там були б Китай і Росія», — зазначив він.

Як нагадує CNN, такі заяви різко контрастують із попередньою риторикою Трампа. Раніше він неодноразово критикував європейських союзників за енергетичну співпрацю з Росією під час її війни проти України.

Зокрема, Трамп заявляв, що війна могла б завершитися значно швидше, якби країни НАТО припинили купувати російську нафту.

Раніше повідомлялося, що після захоплення США президента Венесуели російська дипломатія змушена екстрено адаптуватися, намагаючись представити черговий крах свого союзника як простір для нових стратегічних маневрів.

Ми раніше інформували, що Сенат США ухвалив резолюцію, яка забороняє президенту Дональду Трампу застосовувати військову силу проти Венесуели без дозволу Конгресу.