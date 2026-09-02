Трамп заявив про масштабні удари США по Ірану та пригрозив ще потужнішою атакою

Трамп / © Associated Press

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Сполучені Штати завдали серії масштабних ударів по іранських цілях у районі Ормузької протоки у відповідь на дії Тегерана, заявив президент США Дональд Трамп.

Про це американський президент написав у соцмережі X.

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За словами Трампа, удари стали відповіддю на спробу Ірану встановити морські міни в Ормузькій протоці, а також на ракетний обстріл американської військової бази в Йорданії.

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Президент США стверджує, що іранська сторона намагалася замінувати протоку, однак усі міни нібито вже були вилучені або знищені.

Крім того, за його словами, Іран випустив вісім ракет по базі США в Йорданії. Трамп заявив, що всі вони були успішно перехоплені.

Американський президент також попередив Тегеран про наслідки можливої відповіді на удари США.

"Якщо занепала Іранська Республіка вирішить відповісти на цей цілком виправданий удар, вона зазнає ще одного удару — набагато сильнішого та масштабнішого", — заявив Трамп.

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Він також пригрозив, що подальші атаки можуть бути ще потужнішими, заявивши, що після завершення протистояння від Ісламської Республіки Іран "залишиться дуже мало".

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо останніми днями повідомив союзникам Вашингтона, що «наразі» Сполучені Штати не планують завдавати нових ударів по Ірану.

Ми раніше інформували, що США та Іран домовилися про режим припинення вогню, який також передбачає забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці.

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