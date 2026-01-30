Трамп заявив про наближення угоди між Україною та РФ: подробиці

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія наблизилися до укладення угоди попри складні особисті взаємини між лідерами обох держав.

Про це він повідомив під час підписання указів у Білому домі у п’ятницю, 30 січня.

Відповідаючи на запитання журналістів про шанси на успіх майбутніх переговорів між Україною та РФ без участі США, Трамп зазначив, що такий шанс є. Він зауважив, що вже завершував вісім війн, які здавалися складнішими, проте в цій ситуації процес ускладнює особиста неприязнь між президентами.

«Я закінчив вісім війн, про які я думав, що вони будуть складнішими, ніж ця. Але Зеленський і Путін ненавидять один одного, і це дуже ускладнює ситуацію. Проте я думаю, що ми дуже наблизилися до угоди. Сотні тисяч людей, переважно солдатів, гинуть… Я думаю, ми маємо гарний шанс на укладення угоди», — заявив Трамп.

Президент США підкреслив, що через війну продовжують гинути сотні тисяч людей, і висловив переконання у можливості досягнення домовленостей найближчим часом.

Що відомо про мирні переговори РФ та України

Нагадаємо, нова зустріч представників України, США та РФ в Абу-Дабі запланована на 1 лютого.

Проте спецпосланці Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер не братимуть участі в наступному раунді перемовин між Україною та Росією.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо після переговорів в Абу-Дабі заявив, що головна проблема між Україною та РФ у досягненні миру — Донбас.

Проте у Росії відкидкинули заяву про те, що найскладніша розбіжність між Україно і РФ — це питання Донбасу.

Зеленський заявив, що для української сторони важливо, щоб у переговорах брали участь усі раніше узгоджені учасники, адже всі очікують зворотного зв’язку.