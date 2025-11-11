Трамп заявив про намір знизити мита для Індії: як пояснює рішення

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують зменшити митні тарифи на імпорт з Індії.

Про це глава Білого дому розповів під час спілкування з журналістами, повідомляє Clash Report.

За його словами, цей крок стане відповіддю на дії Нью-Делі, який, за його словами, помітно скоротив закупівлі російської нафти.

«Зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту, і вони припинили імпортувати російську нафту. Суттєво знизили. Так, ми збираємося знизити тарифи», — наголосив Дональд Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою в Білому домі заявив, що Індія «значною мірою» припинила закуповувати нафту в Росії.

Ми раніше інформували, що Трамп анонсував подальші санкційні кроки проти російських агресорів, якщо Кремль не погодиться припинити війну.