Трамп заявив про перетворення США на ООН
Американський президент закликав ООН брати участь у забезпеченні миру у всьому світі так, як це робить Білий дім за його адміністрації.
Президент США Дональд Трамп розкритикував Організацію Об’єднаних Націй (ООН) за недостатню активність у врегулюванні конфліктів, навівши у приклад свою адміністрацію, яка «залагодила вісім воєн за останні 11 місяців».
Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Сполучені Штати стали справжньою Організацією Об’єднаних Націй, яка надала дуже мало допомоги в жодному з них [збройних конфліктів], включаючи катастрофу, яка нині відбувається між Росією та Україною. Організація Об’єднаних Націй має почати проявляти активність та брати участь у забезпеченні миру у всьому світі!» — наголосив Трамп.
У своєму дописі президент США оголосив про припинення боїв між Таїландом та Камбоджею. Напередодні сторони підписали відповідну угоду.
У грудні зіткнення на кордоні двох країн відновилися після підписання домовленості про припинення вогню цього літа та мирної угоди за посередництва США, Китаю та Малайзії у жовтні.
За словами Трампа, досягнення домовленості про припинення вогню між сусідніми країнами у Південно-Східній Азії відбулося «швидко і рішуче, як і має бути в подібних ситуаціях».
Нагадаємо, 28 грудня у місті Палм-Біч, штат Флорида, запланована зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.
Після цієї розмови Зеленський разом із Трампом зателефонують європейським лідерам.
Перед переговорами із Зеленським президент США провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.