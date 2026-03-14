Трамп заявив про "повне знищення Ірану"

Трамп / © Associated Press

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нібито здобули повну перемогу над Іраном. Він закликав весь світ допомогти Штатам розблокувати Ормузьку протоку.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

«Сполучені Штати Америки перемогли і повністю знищили Іран — як у військовому, так і в економічному плані, а також у всіх інших сферах», — зазначив Трамп.

Він наголосив, що країни світу, які отримують нафту через Ормузьку протоку, повинні гарантувати безпеку цього стратегічного морського шляху, а США готові активно їм у цьому допомагати. За його словами, США також координуватимуть свої дії з цими країнами, щоб все «відбулось швидко, безперешкодно і добре».

«Це мало б завжди бути колективною справою, і так буде й надалі — це принесе світу гармонію, безпеку та вічний мир!», — завершив американський лідер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Китай, Велика Британія, Франція, Японія та Південна Корея надішлють військові кораблі для гарантування безпеки та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, яку наразі заблокував Іран. Він наголосив, що важливо зберегти цей стратегічний водний шлях відкритим, безпечним і вільним для транспортування нафти. Трамп також заявив, що США продовжуватимуть військові дії проти Ірану, зокрема нанесення ударів по іранських суднах і береговим об’єктам.