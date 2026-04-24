Трамп заявив про «повний контроль» США над Ормузькою протокою
Він пообіцяв зберігати обмеження судноплавства до досягнення домовленостей з Іраном.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати встановили повний контроль над Ормузькою протокою і мають намір утримувати його до укладення угоди з Іраном щодо завершення війни.
Про це він написав у своїй мережі Truth Social.
За словами Трампа, жодне судно не зможе проходити через протоку без дозволу Військово-морських сил США.
«Ми маємо повний контроль над Ормузькою протокою. Жоден корабель не може увійти або вийти без дозволу ВМС США. Вона „щільно закрита“, доки Іран не зможе укласти УГОДУ!» — написав президент США.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп повідомив, що не визначає жодних термінів щодо тривалості війни з Іраном і не відчуває тиску у питанні переговорів чи перемир’я.
Ми раніше інформували, що розмінування Ормузької протоки після завершення війни з Іраном може тривати щонайменше шість місяців, що залишить світові ціни на паливо на стабільно високому рівні.