Трамп заявив про «повний контроль» США над Ормузькою протокою

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати встановили повний контроль над Ормузькою протокою і мають намір утримувати його до укладення угоди з Іраном щодо завершення війни.

Про це він написав у своїй мережі Truth Social.

За словами Трампа, жодне судно не зможе проходити через протоку без дозволу Військово-морських сил США.

«Ми маємо повний контроль над Ормузькою протокою. Жоден корабель не може увійти або вийти без дозволу ВМС США. Вона „щільно закрита“, доки Іран не зможе укласти УГОДУ!» — написав президент США.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп повідомив, що не визначає жодних термінів щодо тривалості війни з Іраном і не відчуває тиску у питанні переговорів чи перемир’я.

Ми раніше інформували, що розмінування Ормузької протоки після завершення війни з Іраном може тривати щонайменше шість місяців, що залишить світові ціни на паливо на стабільно високому рівні.