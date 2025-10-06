ТСН у соціальних мережах

Трамп заявив, про «прорив» у перемовинах з ХАМАС і пообіцяв «швидкий мир» на Близькому Сході

Переговори щодо звільнення заручників і припинення війни в Газі проходять успішно, зазначив президент США Дональд Трамп.

Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Переговори щодо звільнення заручників і припинення війни в Газі проходять успішно.

Президент США Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, що цими вихідними відбулися дуже позитивні переговори з ХАМАС.

Він додав, що одночасно велись успішні консультації з арабськими, мусульманськими та іншими країнами світу щодо звільнення заручників, припинення війни в Секторі Газа та досягнення довгоочікуваного миру на Близькому Сході.

«Ці перемовини проходять успішно та швидко просуваються», — підкреслив Трамп.

За його словами, технічні групи знову зберуться в понеділок, 6 жовтня, у Єгипті, щоб опрацювати й уточнити фінальні деталі.

«Мені повідомили, що перший етап має бути завершений цього тижня, і я закликаю всіх діяти швидко», — додав президент.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що у ХАМАС залишається лише кілька днів, аби домовитися про звільнення заручників. В іншому випадку угруповання буде роззброєно — дипломатичним або військовим шляхом.

Ми раніше інформували, що угруповання ХАМАС заявило, що не погоджується з окремими положеннями мирного плану Дональда Трампа, зокрема зі створенням «Ради миру» для управління Сектором Гази та вимогою повного роззброєння.

