Трамп заявив про рух ще однієї «армади» кораблів США до Ірану

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати направляють до Ірану ще одну «армаду» військових кораблів.

Про це він сказав під час виступу в Айові, його слова наводить The Jerusalem Post.

За словами Трампа, у червні США завдали удару по ядерному потенціалу Ірану в межах операції «Опівнічний молот».

Реклама

«У червні ми знищили ядерний потенціал Ірану в ході операції „Опівнічний молот“. Люди чекали цього 22 роки. Вони були за місяць від отримання ядерної зброї. Ми мусили це зробити», — заявив президент США.

Трамп також повідомив про подальше нарощування військової присутності в регіоні.

«Зараз до Ірану рухається ще одна прекрасна армада. Я справді сподіваюся, що вони укладуть угоду», — зазначив він.

Президент США додав, що, на його думку, Іран мав погодитися на домовленості ще раніше.

Реклама

«Іран повинен був укласти угоду з самого початку», — наголосив Трамп.

Раніше повідомлялося, що верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї перемістився до захищеного підземного укриття в Тегерані після попереджень силових структур про можливий американський удар найближчим часом.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп повідомив, що до Ірану прямує значне угруповання американських ВМС на тлі напруженості після протестів, однак він сподівається, що ескалації вдасться уникнути.