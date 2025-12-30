Трамп заявив про удар США по «великому об’єкту» у Венесуелі

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що минулого тижня було виведено з експлуатації «великий об’єкт» на території Венесуели.

Таку заяву американський лідер зробив під час інтерв’ю радіостанції WABC, повідомляє CNN.

За словами Трампа, йдеться про масштабний об’єкт, пов’язаний із морською логістикою, звідки до Венесуели або з її території відправлялися судна.

«Ми щойно вивели з ладу — я не знаю, чи ви читали, чи бачили — у них є великий завод або великий об’єкт, звідки прибувають кораблі. Дві ночі тому ми його вивели з ладу. Тож ми дуже сильно по них вдарили», — заявив Трамп.

Водночас президент США не навів жодних додаткових деталей щодо характеру атаки або точного місця розташування об’єкта. Від коментарів утрималися і представники Білого дому.

Крім того, офіційна влада Венесуели також не повідомляла про знищення або пошкодження будь-якого великого об’єкта на своїй території.

Разом із тим, якщо заява Дональда Трампа відповідає дійсності, йдеться про перший відомий удар з боку армії США безпосередньо по материковій частині Венесуели. До цього американські сили здійснювали атаки лише по човнах у Карибському морі та східній частині Тихого океану.

Варто зазначити, що раніше Дональд Трамп неодноразово публічно погрожував завданням ударів і по території Венесуели.

За даними ЗМІ, потенційними цілями могли бути об’єкти, пов’язані з виробництвом наркотиків, або ключові маршрути їхнього транспортування.

Раніше повідомлялося, що Білий дім наказав Збройним силам США зосередитися на реалізації так званого «карантину» венесуельської нафти щонайменше протягом найближчих двох місяців.

Ми раніше інформували, що США активізували військову присутність у Карибському басейні поблизу Венесуели, перекинувши туди літаки з підрозділами спецпризначення та військове обладнання.