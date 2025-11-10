«Кінець шатдауну»: Сенат США проголосував за фінансування роботи уряду

Конгрес США / © Associated Press

Сенат Сполучених Штатів ввечері 9 листопада проголосував за завершення шатдауну та відновлення роботи уряду США.

В результаті голосування набралося мінімально 60 необхідних голосів від сенаторів від Республіканської та Демократичної партій. Проти висловилися 40 представників демократів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що урядовий шатдаун, який розпочався 1 жовтня, може незабаром завершитися.

«Схоже, ми наближаємося до завершення шатдауну. Ви дізнаєтеся про це зовсім скоро», — сказав Трамп журналістам, коментуючи ситуацію у Вашингтоні.

За інформацією видання, у Сенаті було досягнуто двопартійної угоди про тимчасове фінансування уряду до 30 січня. Також домовлено про проведення голосування в грудні щодо законопроєкту про доступне медичне обслуговування.

Джерела CNN повідомляють, що угода включає скасування рішення Трампа про звільнення федеральних службовців і передбачає положення, яке не дозволить повторювати подібні дії у майбутньому. Крім того, документ гарантує фінансування програми продовольчих талонів на весь 2026 фінансовий рік.

Відомо, що вісім сенаторів-демократів погодилися підтримати угоду, досягнуту в неділю ввечері за посередництва трьох колишніх губернаторів і низки політичних діячів.

Також домовлено, що всім федеральним службовцям буде виплачено компенсації за час вимушеної перерви в роботі.

Тепер проєкт закону має затвердити Палата представників.

Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах внаслідок зупинки роботи уряду (шатдаун) відклали експорт зброї вартістю понад $5 мільярдів для підтримки союзників по НАТО та України.

Ми раніше інформували, що авіакомпанії США скасували близько тисячі внутрішніх рейсів після початку шатдауну, який паралізував роботу Федерального управління цивільної авіації (FAA).