Трамп заявив про угоду з Венесуелою: США отримали контроль над 65 млрд барелів нафти

Угода США та Венесуели / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив про укладення між Вашингтоном і Венесуелою угоди, яку назвав «найбільшою нафтовою угодою у світовій історії».

Про це глава Білого дому повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Реклама

За словами Трампа, домовленості вдалося досягти за його дорученням завдяки роботі держсекретаря США Марко Рубіо та голови Пентагону Піта Хегсета. Вони, як стверджує американський президент, діяли спільно з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес та представниками приватного бізнесу.

Реклама

Трамп заявив, що США отримали контрольний пакет акцій у проєкті, пов’язаному з понад 65 млрд барелів доведених запасів нафти, при цьому американські платники податків нібито не понесли жодних витрат.

«Ця історична угода більш ніж удвічі збільшує американські запаси нафти, значно розширює наші поставки нафти і суттєво знизить ціни на бензин для всіх американців на довгі роки вперед, допомагаючи Венесуелі й надалі рухатися шляхом величезного успіху та процвітання», — заявив президент США.

Трамп також наголосив, що домовленість має посилити відносини між Вашингтоном і Каракасом, які, за його словами, вже розвиваються.

«Ця угода значно зміцнить відносини, що і без того розвиваються, між США і Венесуелою», — резюмував американський лідер.

Реклама

Раніше повідомлялося, що договір між США та Венесуелою дозволить американським компаніям розробляти групу венесуельських родовищ.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп заявив, що може балотуватися у президенти Венесуели, адже нібито має там високі рейтинги.

Новини партнерів