Трамп заявив про важливу домовленість з Китаєм щодо Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У середу, 15 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що «ощасливив» Китай відкриттям Ормузької протоки. Натомість Пекін начебто пообіцяв не надсилати свою зброю Ірану.

Про це йдеться у повідомленні американського президента в соціальній мережі Truth Social.

«Китай дуже щасливий, що я остаточно відкриваю Ормузьку протоку. Я роблю це для них також — і для всього світу. Така ситуація ніколи більше не повториться», — написав Трамп.

За його словами, Пекін начебто погодився не постачати зброю до Ірану.

«Президент Сі міцно, міцно обійме мене, коли я приїду туди через кілька тижнів», — додав президент США у своєму дописі, натякнувши на запланований візит до Китаю наступного місяця.

Трамп охарактеризував нинішній стан відносин між США та Китаєм як такий, що базується на співпраці, заявивши, що дві країни розумно та дуже добре співпрацюють. При цьому він додав, що Сполучені Штати можуть також і воювати.

«Ми працюємо разом розумно і дуже добре! Хіба це не краще, ніж бійка??? АЛЕ ПАМ’ЯТАЙТЕ, ми дуже добре вміємо битися, якщо доведеться — набагато краще, ніж будь-хто інший!!!» — попередив американський лідер.

Як відомо, рух суден, зокрема нафтових танкерів, через Ормузьку протоку, ключовий світовий торговий шлях, фактично зупинений, а США зараз блокують іранські порти.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся з офіційним листом до голови КНР Сі Цзіньпіна із проханням утриматися від постачання зброї Ірану.

Раніше американська розвідка повідомила, що Китай може готувати передавання Ірану нових систем протиповітряної оборони вже найближчими тижнями.

За даними CNN, йдеться, зокрема, про переносні зенітно-ракетні комплекси, які становлять загрозу для низьколетючих літаків та активно використовувалися під час нещодавнього конфлікту.

Водночас офіційний Пекін заперечив постачання зброї Ірану, заявивши, що дотримується суворого контролю експорту.