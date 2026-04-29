Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1186
Час на прочитання
1 хв

Трамп заявив про військову поразку України, але є нюанс

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами переплутав Україну з Іраном. Він прокоментував військову ситуацію, але не ту, про яку його запитували.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, переплутав Україну з Іраном, коментуючи військові втрати та ситуацію на фронті.

Про це стало відомо під час спілкування американського президента з журналістами 29 квітня в Білому домі, передає Clash Raport.

Зокрема, слова про те, що «Україна з військового погляду зазнала поразки», та згадка про «159 кораблів, які лежать під водою», стосувалися Ірану, а не України. Саме таку риторику Трамп раніше використовував у контексті оцінки ситуації з Іраном.

«Я думаю, що Україна у військовому плані зазнала поразки. Ви цього не знаєте, тому що читаєте фейкові новини, але у військовому плані, дивіться, їхній флот… У них було 159 кораблів. Кожен корабель зараз перебуває під водою. Зазвичай це досить добре», — сказав він.

Під час розмови з репортерами він також заявив, що пропонував президентові РФ Володимиру Путіну «невелике перемир’я, та зазначив, що той нібито раніше хотів укласти угоду, але «деякі люди» цьому завадили.

Раніше у Кремлі повідомляли про телефонну розмову між Путіним і Трампом. Там розповіли, що під час спілкування Путін заявив про готовність оголосити перемир’я 9 травня.

