Трамп заявив про загибель «багатьох» іранських воєначальників після удару по Тегерану

Дональд Трамп

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що внаслідок «масованого удару» по Тегерану загинули «багато» іранських військових керівників.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп опублікував допис, а також відео із звуками літаків та вибухів.

Реклама

«Цей масований удар по Тегерану призвів до знищення багатьох іранських військових керівників, які керували військами невміло й нерозважливо», — заявив він.

Також Трамп додав, що наслідки удару були «значно ширшими», однак деталей не уточнив.

Раніше повідомлялося, що нещодавні атаки Ірану на два американські винищувачі, ймовірно, ввели президента США Дональда Трампа в «режим паніки».

Ми раніше інформували, що ізраїльські військові завдали ударів по військових об’єктах в Ірані, зокрема по місцю, де зберігалися балістичні ракети.