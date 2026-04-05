ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
892
Час на прочитання
1 хв

Трамп заявив про загибель «багатьох» іранських воєначальників після удару по Тегерану

Трамп заявив, що вони керували військами «невміло й нерозважливо».

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що внаслідок «масованого удару» по Тегерану загинули «багато» іранських військових керівників.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп опублікував допис, а також відео із звуками літаків та вибухів.

«Цей масований удар по Тегерану призвів до знищення багатьох іранських військових керівників, які керували військами невміло й нерозважливо», — заявив він.

Також Трамп додав, що наслідки удару були «значно ширшими», однак деталей не уточнив.

Раніше повідомлялося, що нещодавні атаки Ірану на два американські винищувачі, ймовірно, ввели президента США Дональда Трампа в «режим паніки».

Ми раніше інформували, що ізраїльські військові завдали ударів по військових об’єктах в Ірані, зокрема по місцю, де зберігалися балістичні ракети.

Дата публікації
Кількість переглядів
892
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie