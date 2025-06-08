Трамп заявив про завершення стосунків з Маском і попередив його про "серйозні наслідки"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп суботу, 7 червня, заявив про завершення стосунків з мільярдером Ілоном Маском, колишнім соратником та спонсором виборчої кампанії. Він також попередив, що якщо Маск фінансуватиме на майбутніх виборах кандидатів від Демократичної партії, які можуть проголосувати проти його податкового та бюджетного плану, це матиме «серйозні наслідки».

Як повідомляє Reuters у телефонному інтерв’ю NBC News Трамп відмовився уточнити, що означатимуть ці «наслідки», і сказав, що не обговорював жодного розслідування проти Маска.

На запитання, чи закінчилася його дружба з керівником Tesla та SpaceX, президент відповів: «Так, я думаю, що так».

Реклама

На запитання, чи хотів би він все ще відновити свої стосунки з Маском, відповідь Трампа була ще коротшою: «Ні!».

Потім він додав: «Я не маю наміру з ним розмовляти».

Однак Трамп відзначив, що не розглядав можливість скасування урядових контрактів зі StarLink або SpaceX.

Як повідомлялося раніше, Маск і Трамп почали обмінюватися публічними образами цього тижня через законопроєкт про податки та витрати, яким пишається господар Білого дому. Маск публічно назвав його «огидною мерзотою». У відповідь президент США обізвав свого колишнього друга «божевільним».

Реклама

За даними джерел, гнів Маска, схоже, вщухає, і він, можливо, хоче налагодити свої стосунки з Трампом.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав критику Маска щодо Трампа «великою помилкою».

«Я сподіваюся, що Ілон повернеться до команди. Можливо, зараз це неможливо, бо він зайшов надто далеко, але я сподіваюся, що це станеться», — сказав Ванс у подкасті, опублікованому в суботу.

Тим часом Дональд Трамп, впевнений, що законопроєкт, який став причиною цієї сварки, буде ухвалено до 4 липня. Він заявив: «Люди, які раніше ставилися скептично, тепер із задоволенням голосують за нього, і ми очікуємо, що його буде ухвалено».

Реклама

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск, який розпочав «війну» в соцмережах із президентом США Дональдом Трампом, більше не звинувачує американського лідера у причетності до педофілії.