Трамп заявив про значний прогрес щодо війни в Україні: що сказав про Путіна і Зеленського

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокоментував взаємодію з президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним.

Про це він сказав під час переговорів із Зеленським на саміті НАТО в Анкарі, 8 липня.

За його словами, обидва є непростими співрозмовниками.

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«Він складний персонаж, і цей хлопець складний персонаж. Це не найлегше, і є багато відданості, і є багато любові до країн та всього іншого», — сказав Трамп.

Водночас американський президент зазначив, що за останні кілька тижнів вдалося досягти відчутного прогресу.

«Але я думаю, що ми досягли великого прогресу за останні кілька тижнів, і побачимо, як усе піде», — наголосив він.

Деталей щодо того, які саме результати мав на увазі президент США, у своїй заяві він не навів.

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Також, за словами американського лідера, зустріч із Зеленським була продуктивною, а відносини між ними суттєво покращилися.

«Це була гарна зустріч. У нас склалися добрі стосунки. Важко повірити, чи не так? Від Овального кабінету і дотепер у нас склалися, я думаю, дуже добрі стосунки», — сказав Трамп.

На ці слова президент України Володимир Зеленський відповів: «І це ще не кінець».

У відповідь Трамп додав: «Ні, це не так, можливо, це буде лише початок».

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Саміт НАТО — останні новини

Нагадаємо, під час саміту НАТО в Анкарі Трамп також сказав, що Україна має велике майбутнє, бо тут живуть «сильні люди».

Також, Трамп висловив упевненість, що президент України Володимир Зеленський зможе відбудувати країну після війни.

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