Трамп заявив про знищення 10 іранських мінних суден

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищили десять іранських суден, які використовувалися для встановлення морських мін.

Про це він повідомив у вівторок, 10 березня, у соцмережі Truth Social.

«Мені приємно повідомити, що протягом останніх кількох годин ми вразили й повністю знищили 10 неактивних мінних загороджувальних катерів та/або кораблів», — написав він.

Крім того, президент США анонсував нові удари по військовому флоту Ірану.

Раніше повідомлялося, що США отримали дані про підготовку Ірану до розміщення морських мін у судноплавному коридорі Ормузької протоки.

Ми раніше інформували, що британський есмінець HMS Dragon терміново вирушив до берегів Кіпру для захисту від потенційних ракетних і дронових атак з боку Ірану та його маріонеткових сил.