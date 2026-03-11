ТСН у соціальних мережах

Світ
80
1 хв

Трамп заявив про знищення 10 іранських мінних суден

Також він анонсував нові удари по Ірану.

Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищили десять іранських суден, які використовувалися для встановлення морських мін.

Про це він повідомив у вівторок, 10 березня, у соцмережі Truth Social.

«Мені приємно повідомити, що протягом останніх кількох годин ми вразили й повністю знищили 10 неактивних мінних загороджувальних катерів та/або кораблів», — написав він.

Крім того, президент США анонсував нові удари по військовому флоту Ірану.

Раніше повідомлялося, що США отримали дані про підготовку Ірану до розміщення морських мін у судноплавному коридорі Ормузької протоки.

Ми раніше інформували, що британський есмінець HMS Dragon терміново вирушив до берегів Кіпру для захисту від потенційних ракетних і дронових атак з боку Ірану та його маріонеткових сил.

80
