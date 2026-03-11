- Дата публікації
Трамп заявив про знищення 10 іранських мінних суден
Також він анонсував нові удари по Ірану.
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищили десять іранських суден, які використовувалися для встановлення морських мін.
Про це він повідомив у вівторок, 10 березня, у соцмережі Truth Social.
«Мені приємно повідомити, що протягом останніх кількох годин ми вразили й повністю знищили 10 неактивних мінних загороджувальних катерів та/або кораблів», — написав він.
Крім того, президент США анонсував нові удари по військовому флоту Ірану.
Раніше повідомлялося, що США отримали дані про підготовку Ірану до розміщення морських мін у судноплавному коридорі Ормузької протоки.
Ми раніше інформували, що британський есмінець HMS Dragon терміново вирушив до берегів Кіпру для захисту від потенційних ракетних і дронових атак з боку Ірану та його маріонеткових сил.