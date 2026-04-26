Трамп заявив, що Іран пішов на поступки після скасування переговорів

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Іран практично «миттєво відреагував» на зміну переговорної конфігурації та передав оновлені умови.

Про це йдеться у матеріалі телеканалу CNN.

За словами Трампа, після того як було скасовано поїздку американських спецпосланців до Пакистану, Тегеран упродовж лічених хвилин підготував і надіслав новий документ із переглянутими пропозиціями.

Він зазначив, що іранська сторона пішла на певні поступки, однак цього недостатньо для завершення переговорного процесу.

«Якщо перемир’я закінчиться без результату, почнуть вибухати численні бомби», — заявив Трамп.

Американський президент фактично дав зрозуміти, що подальший розвиток ситуації залежить від готовності Ірану погодитися на умови, які задовольнять США.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп скасував візит своїх посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Ісламабаду для мирних переговорів з представниками Ірану.

Ми раніше інформували, що за перші сім тижнів бойових дій проти Ірану американські військові використали майже половину своїх запасів найдорожчих ракет-перехоплювачів, зокрема систем Patriot і THAAD.