Трамп заявив, що Іран відмовився від ядерної зброї та спростував чутки про виплату $300 мільйонів

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо Ірану, стверджуючи, що Тегеран погодився ніколи не мати ядерної зброї, а інформацію про нібито виплату Сполученими Штатами 300 мільйонів доларів назвав фейком.

У дописі на своїй сторінці Truth Social Трамп написав, що Іран погодився не розробляти ядерну зброю. Також він різко відреагував на повідомлення про те, що США нібито мають намір виплатити Ірану 300 мільйонів доларів, назвавши цю інформацію «фейковими новинами», які, за його словами, поширюють демократи.

© Twitter/Дональд Трамп

«Іран погодився ніколи не мати ядерної зброї. Історія про те, що США платять Ірану 300 мільйонів доларів — це фейкові новини, які поширюють демократи», — йдеться у заяві американського лідера.

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Заява Трампа пролунала на тлі чергового загострення дискусій навколо іранської ядерної програми та переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо майбутнього безпекових домовленостей.

Мирна угода між США та Іраном — що відомо

Нагадаємо, США та Іран анонсували укладання мирної угоди, яка передбачає негайне припинення воєнний дій, зокрема у Лівані. Посередником у переговорах виступив Пакистан за підтримки Катару, Саудівської Аравії та Туреччини. Трамп підтвердив, що після офіційного підписання документа, яке заплановане на 19 червня у Швейцарії, буде знято морську блокаду Ірану та відновлено вільне судноплавство через Ормузьку протоку. Тегеран офіційно підтвердив домовленість.

Президент США також наголосив, що угода не дозволить Ірану отримати ядерну зброю, ставши повною протилежністю попереднім домовленостям часів адміністрації Барака Обами.

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