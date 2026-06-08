Трамп заявив, що Ізраїль не має права вибору й погодиться на угоду США та Ірану

Біньямін Нетаньягу і Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль буде змушений погодитися з можливою угодою між Вашингтоном та Тегераном, якщо таке рішення ухвалить американська сторона.

Про це повідомляє Financial Times.

Під час телефонного інтерв’ю журналісти запитали Трампа, чи зможе прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заблокувати потенційну угоду США з Іраном.

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«Він не матиме вибору. Я приймаю рішення. Я приймаю всі рішення. Він — ні», — заявив президент США.

Водночас у коментарі Fox News очільник Білого дому розповів, що намагається переконати ізраїльського прем’єра утриматися від ударів по Ірану, попри заяви ізраїльських військових про готовність до силової відповіді.

Як зазначається, інтерв’ю було записане після того, як Іран здійснив масований запуск балістичних ракет по Ізраїлю. Це стало найсерйознішим порушенням перемир’я від квітня.

Попри це, Трамп переконаний, що інцидент не матиме вирішального впливу на переговорний процес.

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«Угода може відбутися сама по собі — або ні, але це на неї не вплине», — наголосив він.

Водночас президент США був менш впевненим щодо швидкого досягнення домовленостей із Тегераном, ніж під час попередніх заяв.

«Думаю, переговори тривають. Побачимо, що буде», — сказав Трамп.

Американський лідер також не виключив застосування жорсткіших заходів у разі провалу дипломатичних зусиль.

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«Це означатиме одне з двох: або ми зайдемо і займемося рештою того, чого не зробили військовим шляхом. Або просто збережемо блокаду Ірану — вона, мабуть, потужніша за будь-який удар», — поділився Трамп.

Раніше повідомлялося, що Іран увечері 7 червня здійснив ракетний обстріл території Ізраїлю.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати розглядають варіант використання заморожених іранських активів для підтримки своїх союзників у регіоні Перської затоки.

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