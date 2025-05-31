Трамп заявив, що Ізраїль та ХАМАС близькі до заключення перемирʼя

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що сторони Ізраїль і ХАМАС близькі до досягнення домовленості про тимчасове перемир’я.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами 30 травня, повідомляє «Суспільне«.

За словами Трампа, нині існує реальний шанс на те, що бойові дії в Газі можуть бути припинені вже найближчим часом.

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«Вони дуже близькі до угоди щодо Гази. Ми повідомимо вам про це впродовж дня або завтра. І в нас є шанс на це», — заявив президент США в Овальному кабінеті.

ЗМІ раніше повідомляли, що Ізраїль нібито готовий погодитися на запропонований США план припинення вогню й обміну заручниками. Ініціатором перемовин став спецпредставник американського президента Стів Віткофф.

Віткофф упродовж останніх двох тижнів проводив перемовини з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та його радником Роном Дермером. Також він контактував із лідерами ХАМАС у столиці Катару — Досі — через палестинсько-американського бізнесмена Бішару Бахбаха.

Раніше повідомлялося, що палестинський рух ХАМАС та Ізраїль узгодили 60-денне припинення вогню у Секторі Гази.

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Ми раніше інформували, що США закликали Ізраїль відкласти розгортання повномасштабної наземної операції в Секторі Газа, щоби не зірвати переговорний процес щодо звільнення заручників.