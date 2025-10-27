Трамп заявив, що хоче «помирити» Афганістан з Пакистаном

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп запропонував свою участь у врегулюванні напружених відносин між Афганістаном і Пакистаном.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Заяву він зробив 26 жовтня під час саміту АСЕАН у Малайзії. За словами американського лідера, якщо двом країнам не вдасться домовитися самостійно, він готовий втрутитися.

«Я чув, що Пакистан і Афганістан уже працюють над цим питанням. Але я можу допомогти — і зроблю це дуже швидко», — наголосив Трамп.

Окрім того, він позитивно оцінив пакистанських політиків, назвавши їх «чудовими людьми».

Раніше повідомлялося, що Пакистан і Афганістан досягли домовленості про 48-годинне перемир’я після інтенсивних бойових дій і авіаударів, що знову загострили напруження між сусідніми країнами.

Пізніше Афганістан і Пакистан у суботу домовилися про повне і негайне припинення вогню.