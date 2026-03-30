Трамп заявив, що хоче «захопити» нафту Ірану за сценарієм Венесуели

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір «захопити» нафту в Ірані за зразком сценарію у Венесуелі.

Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.

Як зазначає видання, Трамп заявив, що «віддав би перевагу захопленню нафти», порівнюючи цей підхід із політикою США щодо Венесуели, де Вашингтон планує контролювати нафтову галузь після усунення диктатора Ніколаса Мадуро.

«Чесно кажучи, мені найбільш до вподоби забирати нафту в Ірані, але деякі дурні люди в США кажуть: „Навіщо ти це робиш?“. Але це дурні люди», — заявив Трамп.

За даними FT, такий сценарій може передбачати захоплення острова Харк — ключового хабу, через який експортується більша частина іранської нафти.

У матеріалі зазначається, що подібна операція є ризикованою, адже може призвести до нових втрат серед американських військових, зростання витрат і затягування війни.

«Можливо, ми захопимо острів Харк, а можливо, й ні. У нас є багато варіантів. Це також означало б, що нам довелося б деякий час залишатися там. Я не думаю, що у них є якась оборона. Ми могли б захопити його дуже легко», — сказав президент США.

Водночас, як пише видання, попри жорстку риторику, Трамп заявив, що непрямі переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану просуваються.

Він також встановив дедлайн для Тегерана — до 6 квітня — щоб погодитися на угоду про припинення війни. В іншому разі, за його словами, США можуть завдати нових ударів по енергетичному сектору Ірану.

На запитання про можливість швидкого припинення вогню та відкриття Ормузької протоки Трамп не надав конкретної відповіді.

«У нас залишилося близько 3000 цілей — ми бомбили 13 000 цілей — і ще кілька тисяч цілей попереду. Угода може бути укладена досить швидко», — заявив він.

Трамп також заявив, що в Ірані вже відбулася «зміна режиму» після ліквідації верховного лідера Алі Хаменеї та інших високопосадовців.

«Люди, з якими ми маємо справу, — це зовсім інша група людей… Вони дуже професійні», — зазначив він.

Крім того, президент США повторив свої твердження щодо можливого стану Моджтаби Хаменеї.

«Син або мертвий, або в дуже поганому стані. Ми взагалі нічого про нього не чули. Він зник», — сказав Трамп.

Водночас у Тегерані заявляють, що новий лідер перебуває у безпеці, однак його тривала відсутність на публіці породжує численні припущення.

Раніше повідомлялося, що за даними аналітиків, чисельність американських військових на Близькому Сході перевищила 50 тисяч осіб, що приблизно на 10 тисяч більше за звичний рівень.

Ми раніше інформували, що Пентагон стурбований рівнем запасів наступального озброєння американської армії на тлі значних витрат під час бойових дій проти Ірану, які поки не наближаються до завершення.