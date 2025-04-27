Трамп заявив, що кораблі США повинні безкоштовно проходити Панамським та Суецьким каналами

Панамський канал / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що комерційні та військові кораблі США повинні мати право на безкоштовний прохід через Панамський і Суецький канали.

Про це він написав на своїй сторінці у власній соцмережі Truth Social.

Він повідомив, що вже доручив держсекретарю Марко Рубіо негайно зайнятися даним питанням.

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Крім того, Трамп висловив думку, що «ці канали не існували б без Сполучених Штатів Америки».

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати повернуть Панамський канал з-під впливу Китаю.

Ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про повернення під контроль Вашингтону Панамського каналу, а також приєднання до складу США Гренландії.