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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп заявив, що кораблі США повинні безкоштовно проходити Панамським та Суецьким каналами

Він вважає, що як би не США, то Панамський та Суецький канали «не існували б».

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Панамський канал

Панамський канал / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що комерційні та військові кораблі США повинні мати право на безкоштовний прохід через Панамський і Суецький канали.

Про це він написав на своїй сторінці у власній соцмережі Truth Social.

Він повідомив, що вже доручив держсекретарю Марко Рубіо негайно зайнятися даним питанням.

Крім того, Трамп висловив думку, що «ці канали не існували б без Сполучених Штатів Америки».

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати повернуть Панамський канал з-під впливу Китаю.

Ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про повернення під контроль Вашингтону Панамського каналу, а також приєднання до складу США Гренландії.

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