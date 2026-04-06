- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 546
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп заявив, що Кувейт не вмів користуватися системами Patriot і збив літаки США
Президент США заявив, що Кувейт випадково вразив американські літаки через неправильне використання Patriot.
Президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву, стверджуючи, що Кувейт свого часу не зміг належно використовувати американські системи протиповітряної оборони Patriot.
Про це йдеться у заяві Трампа в Білому домі, яку цитує ClashReport.
За словами американського президента, під час інциденту було збито кілька американських літаків через так званий «дружній вогонь».
«Кувейт збив три наших літаки — фактично єдині, які ми втратили. Це називають „дружнім вогнем“, але я б назвав це недружнім», — сказав він.
Трамп також зазначив, що причиною стала недостатня підготовка.
«Вони, на жаль, не знали, як користуватися нашими чудовими системами Patriot», — сказав він.
Трамп навів слова одного з пілотів, який нібито під час атаки намагався з’ясувати тип ракети.
«Пілот сказав: „Що це за ракета летить на нас?“ — „Patriot“. Бум — і все було скінчено», — пояснив Трамп.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про наміри допомогти іранським протестувальникам, надіславши їм «багато зброї». За його словами, частина озброєння не дісталася місця призначення, а посередники залишили її собі.
Також стало відомо, скільки літаків втратили США за час операції проти Ірану.
Зокрема, 2 березня кувейтські системи ППО внаслідок «дружнього вогню» збили три винищувачі F-15 США. Усі шестеро членів екіпажу змогли безпечно катапультуватися. В Міноборони США заявили, що троє пілотів уже повернулися до виконання бойових завдань.
Загалом станом на початок квітня 2026-го Сполучені Штати за час проведення військової операції проти Ірану вже втратили щонайменше сім літаків.