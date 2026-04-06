Трамп заявив, що Кувейт не вмів користуватися системами Patriot і збив літаки США

Трамп прокоментував інцидент із системами Patriot у Кувейті та втрату літаків / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву, стверджуючи, що Кувейт свого часу не зміг належно використовувати американські системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це йдеться у заяві Трампа в Білому домі, яку цитує ClashReport.

За словами американського президента, під час інциденту було збито кілька американських літаків через так званий «дружній вогонь».

«Кувейт збив три наших літаки — фактично єдині, які ми втратили. Це називають „дружнім вогнем“, але я б назвав це недружнім», — сказав він.

Трамп також зазначив, що причиною стала недостатня підготовка.

«Вони, на жаль, не знали, як користуватися нашими чудовими системами Patriot», — сказав він.

Трамп навів слова одного з пілотів, який нібито під час атаки намагався з’ясувати тип ракети.

«Пілот сказав: „Що це за ракета летить на нас?“ — „Patriot“. Бум — і все було скінчено», — пояснив Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про наміри допомогти іранським протестувальникам, надіславши їм «багато зброї». За його словами, частина озброєння не дісталася місця призначення, а посередники залишили її собі.

Зокрема, 2 березня кувейтські системи ППО внаслідок «дружнього вогню» збили три винищувачі F-15 США. Усі шестеро членів екіпажу змогли безпечно катапультуватися. В Міноборони США заявили, що троє пілотів уже повернулися до виконання бойових завдань.

Загалом станом на початок квітня 2026-го Сполучені Штати за час проведення військової операції проти Ірану вже втратили щонайменше сім літаків.