Трамп заявив, що може балотуватися в президенти Венисуели
Дональд Трамп заявив, що може балотуватися у президенти Венесуели, адже нібито має там високі рейтинги.
Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву, в якій припустив можливість участі у виборах президента Венесуели.
Про це йдеться у заяві Трампа в Білому домі, яку цитує ClashReport.
Під час виступу він заявив, що нібито має високий рівень підтримки в цій країні.
«Я маю вищі рейтинги, ніж будь-хто коли-небудь мав у Венесуелі», — сказав Трамп.
Президент США також у жартівливій формі додав, що після завершення своїх справ може вирушити до Венесуели, швидко вивчити іспанську мову та балотуватися на пост президента.
«Коли я закінчу тут, я можу поїхати до Венесуели, швидко вивчити іспанську і балотуватися в президенти», — зазначив він.
Ба більше, Трамп висловився на релігійну тему, заявивши, що США перебувають не лише під його захистом.
«Бог підтримує Сполучені Штати. Бог добрий», — сказав Трамп.
Нагадаємо, американський президент також заявив, що Іран можна «знищити» за одну ніч.
Раніше йшлося про те, що 7 квітня минає 10-денний термін ультиматум, який Трамп висунув іранській владі.
Тим часом в Ірані звинуватили Трампа у «божевіллі та невігластві». Зокрема, віцепрезидент країни Мохаммад Реза Ареф накинувся на Дональда Трампа із різкою заявою.