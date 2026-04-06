Світ
96
1 хв

Трамп заявив, що може балотуватися в президенти Венисуели

Дональд Трамп заявив, що може балотуватися у президенти Венесуели, адже нібито має там високі рейтинги.

Віра Хмельницька
Трамп заявив, що може балотуватися в президенти Венисуели

Трамп пожартував про участь у виборах президента Венесуели / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву, в якій припустив можливість участі у виборах президента Венесуели.

Про це йдеться у заяві Трампа в Білому домі, яку цитує ClashReport.

Під час виступу він заявив, що нібито має високий рівень підтримки в цій країні.

«Я маю вищі рейтинги, ніж будь-хто коли-небудь мав у Венесуелі», — сказав Трамп.

Президент США також у жартівливій формі додав, що після завершення своїх справ може вирушити до Венесуели, швидко вивчити іспанську мову та балотуватися на пост президента.

«Коли я закінчу тут, я можу поїхати до Венесуели, швидко вивчити іспанську і балотуватися в президенти», — зазначив він.

Ба більше, Трамп висловився на релігійну тему, заявивши, що США перебувають не лише під його захистом.

«Бог підтримує Сполучені Штати. Бог добрий», — сказав Трамп.

Нагадаємо, американський президент також заявив, що Іран можна «знищити» за одну ніч.

Раніше йшлося про те, що 7 квітня минає 10-денний термін ультиматум, який Трамп висунув іранській владі.

Тим часом в Ірані звинуватили Трампа у «божевіллі та невігластві». Зокрема, віцепрезидент країни Мохаммад Реза Ареф накинувся на Дональда Трампа із різкою заявою.

