Трамп заявив, що може балотуватися в президенти Венисуели

Трамп пожартував про участь у виборах президента Венесуели / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву, в якій припустив можливість участі у виборах президента Венесуели.

Про це йдеться у заяві Трампа в Білому домі, яку цитує ClashReport.

Під час виступу він заявив, що нібито має високий рівень підтримки в цій країні.

«Я маю вищі рейтинги, ніж будь-хто коли-небудь мав у Венесуелі», — сказав Трамп.

Президент США також у жартівливій формі додав, що після завершення своїх справ може вирушити до Венесуели, швидко вивчити іспанську мову та балотуватися на пост президента.

«Коли я закінчу тут, я можу поїхати до Венесуели, швидко вивчити іспанську і балотуватися в президенти», — зазначив він.

Ба більше, Трамп висловився на релігійну тему, заявивши, що США перебувають не лише під його захистом.

«Бог підтримує Сполучені Штати. Бог добрий», — сказав Трамп.

