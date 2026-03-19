Трамп заявив, що може зупинити війну в Ірані за секунди
Дональд Трамп заявив, що міг би закінчити війну в Ірані за лічені секунди, але має певні причини.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що має потенціал миттєво завершити війну з Іраном, проте наразі обирає шлях виваженої стратегії.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Білому домі.
Позиція президента США
Відповідаючи на запитання представників медіа, Трамп натякнув на свої потужні можливості. Водночас він вкотре не забув розкритикувати політику свого попередника Джо Байдена.
«О, ми могли б покінчити з цим за дві секунди, якби захотіли. Проте ми поводимося дуже розважливо. Ми хочемо це зробити. Не забувайте, що Байден усе віддав», — наголосив він.
Війна в Ірані — останні новини
Раніше ми писали, що Трамп має намір використати зустріч із прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі в четвер, щоб попросити про військову допомогу у війні проти Ірану.
Також ми писали, що найближчі європейські союзники президента США Дональда Трампа відмовляються приєднуватися до військової операції проти Ірану.
Окрім цього, США можуть перейти до нового етапу війни з Іраном — у Вашингтоні обговорюють введення військ і контроль над ключовими енергетичними об’єктами.