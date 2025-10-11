Трамп заявив, що не претендував на Нобелівську премія миру

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив своє задоволення з приводу Нобелівської премії миру, яка була присуджена політичній діячці Марії Коріни Мачадо з Венесуели, зазначивши, що вона прийняла нагороду на його честь.

Свою заяву він зробив в Овальному кабінеті.

За словами Трампа, лауреатка премії зв’язалася з ним і подякувала за допомогу, яку він надавав у вирішенні ситуації у Венесуелі.

«Я не просив, щоб мені вручили премію, але лауреатка Премії миру була дуже мила і сказала, що приймає її в мою честь», — зазначив Трамп.

Водночас Трамп розмістив скріншот повідомлення Мачадо, у якому венесуельська активістка назвала присуджену їй премію «величезним визнанням боротьби всіх венесуельців», яке стане «поштовхом» для завершення спільного завдання — здобуття Свободи.

«Ми — на порозі перемоги і сьогодні як ніколи розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та демократичні країни світу як на наших головних союзників у досягненні Свободи та демократії. Венесуела буде вільною!» — написала Мачадо.

Нагадаємо, цьогоріч Дональд Трамп так і не отримав Нобелівську премію миру. Президент США не приховував бажання стати її лауреатом, часто прозоро натякав на це, а за його кандидатуру висловлювалися американські та світові — навіть українські — політики, журналісти та впливові лідери думок.

Після оголошення лауреата Нобелівської премії миру у п’ятницю, 10 жовтня, Білий дім висловив невдоволення тим, що нагороду цього року не отримав президент США Дональд Трамп, який як ніхто «продовжує укладати мирні угоди». Зокрема, за словами директора з питань комунікацій Стівена Чонга, Нобелівський комітет «довів, що ставить політику вище за мир».