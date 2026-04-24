ТСН у соціальних мережах

Трамп заявив, що перемир’я між Ізраїлем та Ліваном продовжено на три тижні

Також він повідомив про намір найближчим часом провести нові переговори у Вашингтоні.

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном продовжено ще на три тижні.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами американського лідера, таке рішення було ухвалене після зустрічі в Овальному кабінеті з високопоставленими представниками Ізраїлю та Лівану.

Трамп підкреслив, що «Сполучені Штати працюватимуть з Ліваном, щоб допомогти йому захиститися від „Хезболли“».

Також він повідомив про намір найближчим часом провести нові переговори у Вашингтоні.

Зокрема, президент США планує прийняти прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та президента Лівану Джозефа Ауна для подальших консультацій.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль більше не повинен завдавати авіаударів по Лівану.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати встановили повний контроль над Ормузькою протокою і мають намір утримувати його до укладення угоди з Іраном щодо завершення війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
22
