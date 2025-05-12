Трамп заявив, що підпише «історичний указ», який знизить ліки у США на 30-80%

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп анонсував підписання указу, який, за його словами, стане «одним із найважливіших в історії країни». Документ передбачає суттєве зниження цін на рецептурні ліки та фармацевтичні препарати у Сполучених Штатах і їх підвищення в інших країнах.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що був здивований тим, що американці змушені платити у 5–10 разів більше за ті самі ліки, які виробляють ті ж компанії для інших країн.

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«Ми збираємося робити правильну річ, те, за що демократи боролися багато років. Тому я радий оголосити, що завтра вранці у Білому домі о 9:00 ранку я підпишу один із найважливіших указів в історії нашої країни. Ціни на рецептурні ліки та фармацевтичні препарати будуть знижені майже миттєво на 30–80%», — заявив Трамп.

Він також додав, що для інших країн ціни, навпаки, зростуть — нібито для «вирівнювання глобального фармацевтичного ринку».

За словами Трампа, впровадження цього указу дозволить різко скоротити витрати американців на охорону здоров’я та заощадити для бюджету «трильйони доларів».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що його наступна публікація у соцмережі Truth Social буде однією з найбільш важливих та впливових, які він коли-небудь публікував.

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Ми раніше інформували, що під час майбутньої поїздки на Близький Схід президент США Дональд Трамп планує прийняти від Катару суперрозкішний літак Boeing 747-8, який може стати тимчасовим Air Force One.