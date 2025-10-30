- Дата публікації
Трамп заявив, що Південна Корея виплатить США 350 млрд доларів: про що йдеться
Президент США Дональд Трамп заявив, що Південна Корея виплатить сотні мільярдів доларів за зниження мит, інвестуватиме в США та збудує атомний підводний човен на американських верфях.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що Південна Корея погодилася виплатити 350 мільярдів доларів у межах домовленостей щодо зниження митних зборів з боку США.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
«Південна Корея погодилася виплатити США 350 мільярдів доларів в обмін на зниження митних зборів, що стягуються з неї Сполученими Штатами», — йдеться в його публікації.
Також, за словами президента, Сеул зобов’язався закуповувати американську нафту і газ у «величезних обсягах». Крім того, інвестиції південнокорейського бізнесу в економіку США, за словами Трампа, перевищать 600 мільярдів доларів.
Він додав, що в межах поглиблення двостороннього співробітництва Сполучені Штати дали Південній Кореї дозвіл на будівництво атомного підводного човна.
«Наш військовий альянс міцніший, ніж будь-коли раніше. І з огляду на це, я дав їм дозвіл на будівництво атомного підводного човна замість застарілих і набагато менш маневрених дизельних підводних човнів, які у них є зараз. Прекрасна подорож із чудовим президентом Південної Кореї», — заявив Дональд Трамп.
Згодом він опублікував ще одну заяву, в якій уточнив, що субмарину буде побудовано безпосередньо на території США.
«Сеул будуватиме свій атомний підводний човен на верфях Філадельфії, просто тут, у старих добрих США. Суднобудування в нашій країні скоро повернеться на круги своя», — написав американський лідер.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення підвищити чинні мита на товари з Канади ще на 10%.
Ми раніше інформували, що Сполучені Штати Америки запровадили проти Індії 50% тарифи, зокрема під удар потрапили експортери текстилю.