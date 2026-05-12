Трамп заявив, що приїде до РФ, і допустив швидке закінчення війни в Україні

«Війна стає дедалі ближче до завершення»: чергова резонансна заява Трампа / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що може приїхати до країни-агресорки Росії цього року.

Таку заяву він зробив на брифінгу перед відльотом до Китаю.

«Я зроблю все необхідне», — сказав президент США, відповідаючи на запитання журналістів на тему візиту до Москви.

Реклама

Він знову похвалився, що зупинив уже вісім війн, і висловив упевненість, що досягне врегулювання між Росією та Україною.

«Ця війна стає дедалі ближче до закінчення. Хочете вірте, хочете ні, але вона стає ближчою. І ми думаємо, що зрештою досягнемо угоди між Росією та Україною», — сказав глава Білого дому.

Нагадаємо, також Дональд Трамп заперечив існування домовленостей із Путіним щодо передавання Донбасу Росії.

Новини партнерів