Трамп заявив, що приїде до РФ, і допустив швидке закінчення війни в Україні

Трамп не виключив візит до Москви та заявив, що війна в Україні «ближча до завершення, ніж здається».

«Війна стає дедалі ближче до завершення»: чергова резонансна заява Трампа

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що може приїхати до країни-агресорки Росії цього року.

Таку заяву він зробив на брифінгу перед відльотом до Китаю.

«Я зроблю все необхідне», — сказав президент США, відповідаючи на запитання журналістів на тему візиту до Москви.

Він знову похвалився, що зупинив уже вісім війн, і висловив упевненість, що досягне врегулювання між Росією та Україною.

«Ця війна стає дедалі ближче до закінчення. Хочете вірте, хочете ні, але вона стає ближчою. І ми думаємо, що зрештою досягнемо угоди між Росією та Україною», — сказав глава Білого дому.

Нагадаємо, також Дональд Трамп заперечив існування домовленостей із Путіним щодо передавання Донбасу Росії.

