Трамп заявив, що приїде до РФ, і допустив швидке закінчення війни в Україні
Трамп не виключив візит до Москви та заявив, що війна в Україні «ближча до завершення, ніж здається».
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що може приїхати до країни-агресорки Росії цього року.
Таку заяву він зробив на брифінгу перед відльотом до Китаю.
«Я зроблю все необхідне», — сказав президент США, відповідаючи на запитання журналістів на тему візиту до Москви.
Він знову похвалився, що зупинив уже вісім війн, і висловив упевненість, що досягне врегулювання між Росією та Україною.
«Ця війна стає дедалі ближче до закінчення. Хочете вірте, хочете ні, але вона стає ближчою. І ми думаємо, що зрештою досягнемо угоди між Росією та Україною», — сказав глава Білого дому.
Нагадаємо, також Дональд Трамп заперечив існування домовленостей із Путіним щодо передавання Донбасу Росії.