Трамп заявив, що США були головною силою перемоги у Другій світовій війні

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп наголосив, що вирішальну роль у перемозі над нацизмом у Другій світовій війні відіграли саме Сполучені Штати. Під час виступу, присвяченого оголошенню 8 травня Днем перемоги, він заявив: “Перемога була здобута переважно завдяки нам – подобається вам це чи ні, – але ми вступили в цю війну і виграли її”.

Про це пише Укрінформ.

Трамп зазначив, що американські танки, літаки, кораблі та солдати стали ключовими у розгромі нацистів, а також згадав внесок союзників, додавши, що США були “домінувальною силою”.

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Він підкреслив, що без США звільнення Європи не відбулося б, і що саме Америка після війни відновила мир і надала допомогу в повоєнному відновленні.

Попри те, що Росія зазнала мільйонних втрат, Трамп вважає, що її внесок не був настільки значущим, як внесок США.

8 травня, за словами президента, залишатиметься робочим днем, оскільки в США, за його словами, “і так занадто багато свят”.

Нагадаємо, що раніше Трамп проголосив 8 травня Днем Перемоги.

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