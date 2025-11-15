Трамп заявив, що США «досить скоро» проведуть ядерні випробування

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують провести ядерні випробування «досить скоро». Водночас Вашингтон, за його словами, виступає за глобальну денуклеаризацію.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Під час розмови з пресою Трампа запитали, чи відбуваються у нього зустрічі щодо занепокоєнь, пов’язаних із можливими ядерними випробуваннями. У відповідь президент заявив:

Реклама

«У нас будуть ядерні випробування, тому що інші країни проводять. Є країни, які проводять. У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Я той, хто модернізував її і побудував частину, і я ненавидів це робити, але не було вибору, тому що вона є в інших», — сказав Трамп.

У своїх поясненнях він також наголосив, що Сполучені Штати залишаються провідною ядерною державою. На його думку, «США — номер один, Росія — номер два, Китай — номер три», хоча Пекін, за оцінками президента, може наздогнати Вашингтон протягом 4–5 років.

Водночас він заявив, що прагне до скорочення ядерних арсеналів і пропонує започаткувати переговори між трьома державами. «Я б хотів провести денуклеаризацію. Тобто провести зустріч, насамперед трійки лідерів, щоб скоротити ядерну зброю. Це було б прекрасною річчю», — зазначив глава Білого дому.

На уточнення журналістів щодо термінів проведення випробувань, Трамп відповів коротко: «Досить скоро».

Реклама

Підсумовуючи свою позицію, президент США ще раз наголосив: «Ми номер один. Росія номер два. Китай номер три. Вони наздоганяють. Вони поки далеко позаду нас, але наздоженуть за чотири-п’ять років. Думаю, найкраще було б денуклеаризуватися».

Раніше повідомлялося, що високопосадовці Міністерства енергетики США та Національного управління ядерної безпеки (NNSA) найближчими днями планують зустрітися з адміністрацією Білого дому та Радою національної безпеки, щоб переконати президента США Дональда Трампа відмовитися від відновлення вибухових випробувань ядерної зброї.

Ми раніше інформували, що після заяв президента РФ Володимира Путіна про вдосконалення російського ядерного арсеналу США продемонстрували свою ракету-невидимку, розроблену в рамках секретного проєкту програми модернізації ядерної зброї.