Трамп заявив, що США фактично взяли під контроль Іран та згадав про Венесуелу

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нібито фактично взяли під контроль Іран унаслідок американської військової операції.

Про це він сказав журналістам в Овальному кабінеті, повідомляє Укрінформ.

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Трамп порівняв ситуацію в Ірані з діями Вашингтона у Венесуелі.

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"Ми взяли під контроль Венесуелу і, по суті, взяли під контроль Іран", — заявив президент США.

Водночас Трамп відмовився називати протистояння з Тегераном повномасштабною війною. За його словами, він вважає його "військовим конфліктом", а американські удари назвав періодичними. Президент США також заявив, що для Вашингтона це "не велика справа".

Трамп стверджує, що Сполучені Штати вже досягли головних цілей операції. Водночас він не назвав термінів її завершення та заявив, що хоче вивести США з конфлікту так, щоб наступній американській адміністрації не довелося повертатися до іранської проблеми.

Американський президент також продовжує стверджувати, що США контролюють Ормузьку протоку. Раніше іранська сторона заперечувала такі заяви Вашингтона та наполягала, що контроль над судноплавством у протоці залишається за Тегераном.

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Нагадаємо, що раніше Трамп заявив про масштабні удари США по Ірану та пригрозив ще потужнішою атакою

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