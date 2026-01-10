Трамп заявив, що США отримають контроль над Гренландією «по-хорошому» або «по-поганому»

Гренландія / © BBC

Президент США Дональд Трамп продовжив риторику про угоду щодо Гренландії, заявивши, що якщо не вдасться досягнути цього «простим шляхом», то доведеться «зробити це складним шляхом».

Про це Трамп заявив на зустрічі з керівниками нафтової та газової галузі, повідомляє CNN.

«Я хотів би укласти угоду простим шляхом, але якщо ми не зробимо цього простим шляхом, ми зробимо це важким шляхом. До речі, я також є шанувальником Данії. Мушу сказати, що вони були дуже привітні до мене. Я їх великий шанувальник», — сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання щодо інформації про можливі виплати гренландцям з боку США задля переконання їх приєднатися до Сполучених Штатів, Трамп зазначив, що наразі не готовий говорити на цю тему.

«Я ще не говорю про гроші для Гренландії», — заявив він.

Водночас CNN нагадує, що високопоставлені дипломати Гренландії та Данії, які працюють у Вашингтоні, у четвер провели зустріч із представниками Білого дому. Це сталося на тлі того, що Гренландія як публічно, так і в закритому форматі наполягає на позиції, що «вона не продається».

За даними видання, посол Данії Єспер Меллер Соренсен та глава представництва Гренландії у США Джейкоб Ісбосетсен зустрілися з радниками Дональда Трампа.

