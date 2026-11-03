Трамп заявив, що США отримали Гренландію: що він сказав про домовленість

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати тепер мають Гренландію.

Про це він сказав у зверненні у Вашингтоні.

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«Тепер у нас також є Гренландія. Ми хочемо подякувати Данії та Європі за те, що вони зробили це можливим», — заявив Трамп.

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У наведеному фрагменті президент США не уточнив умов домовленості та її юридичного змісту.

Ситуація щодо Гренландії — останні новини

Нагадаємо, після завершення військової операції у Венесуелі Дональд Трамп заявив, що йому «справді потрібна Гренландія». Мовляв, цей острів стратегічно необхідний для оборони США, бо оточений російськими та китайськими кораблями.

Також раніше президент США Дональд Трамп повідомив про майже повну домовленість щодо угоди з Гренландією, назвавши її вигідною для всіх сторін і критично важливою для національної безпеки. Водночас офіційні представники Гренландії заперечили існування будь-яких домовленостей і наголосили, що переговори фактично ще не починалися.

Раніше ми писали, що США планують відновити військову присутність одразу у двох районах Гренландії — на колишній базі часів Холодної війни на півдні острова та на військовому форпості на східному узбережжі.

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Також повідомлялося, що США, Гренландія та Данія вже кілька місяців проводили закриті переговори у Вашингтоні щодо майбутнього арктичного острова.

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