Трамп заявив, що США потрібне «сміливе правосуддя», щоб депортувати мігрантів

Трамп про мігрантів / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його країні потрібне «сміливе правосуддя», щоб врегулювати питання з міграцією.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

«Нам потрібне сміливе правосуддя в нашій країні. Якщо суди не дозволять те, що нам дозволяли робити протягом 250 років, Америка вже не зможе бути такою, як раніше. Шахрай Джо Байден (колишній президент США — ред.) знищить нашу країну своїм безумством щодо відкритих кордонів», — написав Трамп.

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Президент США впевнений, що до країни потрапило багато «злочинців» через те, що була політика відкритих кордонів.

«Вбивці, наркоторговці, члени банд і навіть психічно хворі знайдуть домівку в нашій країні, сіючи хаос, якого ми ніколи раніше не бачили», — заявив Трамп.

Він заявив, що правосуддя не може проводитись над мільйонами людей.

«Ми знаємо, хто ці злочинці, і ми повинні вигнати їх із США — і якнайшвидше!», — додав Трамп.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація створює програму «самодепортації».

Ми раніше інформували, що Департамент державної ефективності США (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, отримав дозвіл на доступ до закритої бази ECAS Міністерства юстиції, де зберігаються особисті дані легальних і нелегальних іммігрантів.