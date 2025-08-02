Трамп заявив, що США повністю готові до ймовірного ядерного конфлікту з РФ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що країна повністю готова до ядерної війни з Росією, якщо виникне така потреба.

«Медведєв говорив про ядерну зброю, коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові. Ми повністю готові», — сказав Трамп.

Раніше Трамп розпорядився розмістити два атомних підводних човни «у відповідних регіонах». Це його відповідь на слова заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва.

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«Колишній президент Росії зробив погрозу, і ми збираємося захистити наших людей», — пояснив Трамп.

28 липня Медведєв на своїй сторінці в X обурився тому, що американський президент дав РФ термін 10 днів, щоб закінчити війну в Україні.

«Кожен новий ультиматум — це загроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йди шляхом сонного Джо», — висловився заступник очільника Ради безпеки РФ, натякаючи на 46-го президента США Джо Байдена.

У відповідь Дональд Трамп назвав російського посадовця «провальним колишнім президентом» і заявив, що тому «слід стежити за словами».

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