Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність тимчасово припинити бомбардування Ірану для проведення мирних переговорів.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social за підсумками розмов із прем’єр-міністром Пакистану Шахбазом Шаріфом та фельдмаршалом Асімом Муніром.

За словами американського лідера, йдеться про двотижневу паузу в ударах за умови виконання конкретної вимоги з боку Тегерана.

«Я погоджуюся призупинити бомбардування та атаку на Іран строком на два тижні за умови, що Ісламська Республіка Іран погодиться на повне, негайне, беззаперечне відкриття Ормузької протоки. Це буде двостороннє припинення вогню!» — заявив Трамп.

Він також зазначив, що ініціатива частково виникла під час переговорів із пакистанською стороною.

«Причина такого рішення полягає в тому, що ми вже досягли й перевиконали всі воєнні цілі, а також дуже далеко просунулися в досягненні остаточної Угоди щодо довгострокового МИРУ з Іраном і МИРУ на Близькому Сході», — наголосив президент США.

Трамп додав, що під час перемовин представники Пакистану закликали його утриматися від застосування сили, запланованої на найближчий час.

«Представники Пакистану… попросили мене утриматися від застосування тієї руйнівної сили, яку планувалося спрямувати цієї ночі проти Ірану», — зазначив він.

Американський президент також повідомив, що розглядає раніше переданий Іраном 10-пунктний план як основу для подальших переговорів.

«Від імені Сполучених Штатів Америки, як президент, а також представляючи країни Близького Сходу, заявляю: для мене честь, що ця давня проблема наближається до розв’язання. Дякую за увагу до цього питання!» — підсумував Трамп.

