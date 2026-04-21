Трамп заявив, що США “виграють війну проти Ірану”

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо ситуації навколо Ірану, стверджуючи, що Сполучені Штати нібито “виграють війну з великим відривом”.

У своєму дописі він наголосив, що “справи йдуть дуже добре”, а американські військові “показали себе неймовірно”. Водночас Трамп різко розкритикував американські медіа, які, за його словами, подають ситуацію так, ніби США програють.

За словами Трампа, противник “розгублений”, оскільки, з одного боку, отримує інформацію зі ЗМІ, а з іншого — нібито стикається з реальними втратами. Він заявив, що військово-морські сили Ірану “знищені”, авіація “вимушена діяти в обмежених умовах”, а системи протиповітряної оборони — відсутні.

Окремо Трамп наголосив на ефекті блокади, яку США, за його словами, не знімуть до укладення угоди. Він стверджує, що Іран нібито втрачає близько 500 мільйонів доларів щодня, назвавши такі втрати “неспроможними для довгострокового виживання”.

Крім того, політик звинуватив частину американських медіа у підтримці Ірану та заявив, що вони “намагаються вплинути на результат”, однак це, за його словами, “не змінить підсумку”.

Наразі офіційних підтверджень озвучених Трампом оцінок з боку незалежних джерел або міжнародних організацій немає.

Мирні переговори США та Ірану мали відбутися 21 квітня, в Ісламабаді. На них мали поїхати віцепрезидент США Джей Ді Венс, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. Про це повідомляли в Білому домі.

Невдовзі стало відомо, що Тегеран не братиме участі в переговорах зі США. Там пояснили, що США мають жорстку позицію, «завищені вимоги» та непослідовність у переговорах. Також Іран незадоволений тривалою американською блокадою Ормузької протоки.

Найближчими днями спливає термін двотижневого перемир’я. Ситуація залишається напруженою. Трамп може знову пригрозити атакувати всі мости та електростанції в Ірані.