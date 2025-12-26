Трамп заявив, що США завдали удару по бойовиках ІДІЛ у Нігерії через вбивства християн

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові за його наказом завдали ударів по терористах ІДІЛ на північному заході Нігерії.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, операція була проведена за його прямим розпорядженням як головнокомандувача США.

«Сьогодні вночі, за моїм наказом як головнокомандувача, Сполучені Штати завдали потужного і смертоносного удару по терористичній наволочі ІДІЛ на північному заході Нігерії, яка протягом багатьох років, а то й століть, жорстоко вбивала переважно невинних християн!», — зазначив він.

Трамп також повідомив, що Пентагон здійснив «численні бездоганні удари» по позиціях бойовиків.

У своєму дописі президент США наголосив, що за його керівництва Вашингтон не дозволить радикальному ісламському тероризму посилюватися.

«Під моїм керівництвом Сполучені Штати не дозволять процвітати радикальному ісламському тероризму», — підкреслив Трамп.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розпочали в Сирії операцію «Удар Яструба», метою якої є знищення бойовиків ІДІЛ, їхніх баз, складів та логістики.

Ми раніше інформували, що у Німеччині спецназ затримав 16-річного росіянина. Його підозрюють у поширенні пропаганди ІДІЛ та публікації фото зі зброєю.