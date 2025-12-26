- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 48
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп заявив, що США завдали удару по бойовиках ІДІЛ у Нігерії через вбивства християн
Президент США Дональд Трамп повідомив про проведення військової операції проти бойовиків терористичного угруповання ІДІЛ на території Нігерії.
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові за його наказом завдали ударів по терористах ІДІЛ на північному заході Нігерії.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, операція була проведена за його прямим розпорядженням як головнокомандувача США.
«Сьогодні вночі, за моїм наказом як головнокомандувача, Сполучені Штати завдали потужного і смертоносного удару по терористичній наволочі ІДІЛ на північному заході Нігерії, яка протягом багатьох років, а то й століть, жорстоко вбивала переважно невинних християн!», — зазначив він.
Трамп також повідомив, що Пентагон здійснив «численні бездоганні удари» по позиціях бойовиків.
У своєму дописі президент США наголосив, що за його керівництва Вашингтон не дозволить радикальному ісламському тероризму посилюватися.
«Під моїм керівництвом Сполучені Штати не дозволять процвітати радикальному ісламському тероризму», — підкреслив Трамп.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розпочали в Сирії операцію «Удар Яструба», метою якої є знищення бойовиків ІДІЛ, їхніх баз, складів та логістики.
Ми раніше інформували, що у Німеччині спецназ затримав 16-річного росіянина. Його підозрюють у поширенні пропаганди ІДІЛ та публікації фото зі зброєю.