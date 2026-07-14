Трамп заявив, що США зруйнують гору в Ірані

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Пентагон готується завдати удару по об’єкту в горі Pickaxe в Ірані, який, за його словами, може використовуватися для зберігання збагаченого урану.

Про це повідомляє Clash Report.

За словами американського президента, іранська сторона не зможе завадити проведенню цієї операції.

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«Ми збираємося знищити гору Pickaxe. Нехай іранці знають, що ми прийдемо. Вони нічого не зможуть зробити», — заявив Трамп.

Окрім цього, глава Білого дому анонсував нову серію ударів по військових об’єктах Ірану вже найближчим часом.

«Сьогодні ввечері ми завдамо їм дуже сильного удару, і ми завдамо їм сильного удару завтра. І вони не можуть нічого вдіяти. У них немає нічого, крім великих ротів», — сказав президент США.

Трамп не уточнив, які саме об’єкти стануть цілями майбутніх ударів і чи йдеться про продовження вже розпочатої військової операції США проти Ірану.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про відновлення блокади морських портів Ірану.

Ми раніше інформували, що влада Катару офіційно закликала всіх власників суден тимчасово призупинити навігацію та морську діяльність заради громадської безпеки після атаки іранських балістичних ракет.

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