Трамп знову заговорив про "козирі": в кого їх немає тепер

Трамп заявив, що у Тегерана не лишилося «козирів» / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп напередодні мирних переговорів у Пакистані, заявив, що Тегеран «не має козирів».

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Іранці, схоже, не розуміють, що в них немає ніяких козирів, крім короткострокового тиску на весь світ за допомогою міжнародних водних шляхів. Єдина причина, через яку вони сьогодні живі, — це переговори», — заявив президент США.

Нагадаємо, що фраза про «козирі» є дуже знайомою для українців, адже раніше Трамп заявляв, що у президента України Зеленського немає карт.

Переговори США та Ірану

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив на переговори з Іраном, які відбудуться в пакистанському Ісламабаді. Також до складу американської делегації увійшли спеціальний посланець Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Як зазначає CNN, Венс стане найвисокопоставленішим посадовцем США, який візьме участь у переговорах щодо Ірану за останні десятиліття.

Дональд Трамп пригрозив, що якщо мирні переговори США та Ірану зазнають невдачі, американські кораблі відновлять удари по території Ісламської республіки.