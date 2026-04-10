Трамп знову заговорив про "козирі": в кого їх немає тепер
Дональд Трамп знову дістає свою улюблену «колоду карт». Напередодні важливого саміту в Пакистані президент США жорстко розкритикував Тегеран.
Президент США Дональд Трамп напередодні мирних переговорів у Пакистані, заявив, що Тегеран «не має козирів».
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Іранці, схоже, не розуміють, що в них немає ніяких козирів, крім короткострокового тиску на весь світ за допомогою міжнародних водних шляхів. Єдина причина, через яку вони сьогодні живі, — це переговори», — заявив президент США.
Нагадаємо, що фраза про «козирі» є дуже знайомою для українців, адже раніше Трамп заявляв, що у президента України Зеленського немає карт.
Переговори США та Ірану
Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив на переговори з Іраном, які відбудуться в пакистанському Ісламабаді. Також до складу американської делегації увійшли спеціальний посланець Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Як зазначає CNN, Венс стане найвисокопоставленішим посадовцем США, який візьме участь у переговорах щодо Ірану за останні десятиліття.
Дональд Трамп пригрозив, що якщо мирні переговори США та Ірану зазнають невдачі, американські кораблі відновлять удари по території Ісламської республіки.