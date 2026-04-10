ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

Трамп знову заговорив про "козирі": в кого їх немає тепер

Дональд Трамп знову дістає свою улюблену «колоду карт». Напередодні важливого саміту в Пакистані президент США жорстко розкритикував Тегеран.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп напередодні мирних переговорів у Пакистані, заявив, що Тегеран «не має козирів».

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Іранці, схоже, не розуміють, що в них немає ніяких козирів, крім короткострокового тиску на весь світ за допомогою міжнародних водних шляхів. Єдина причина, через яку вони сьогодні живі, — це переговори», — заявив президент США.

Нагадаємо, що фраза про «козирі» є дуже знайомою для українців, адже раніше Трамп заявляв, що у президента України Зеленського немає карт.

Переговори США та Ірану

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив на переговори з Іраном, які відбудуться в пакистанському Ісламабаді. Також до складу американської делегації увійшли спеціальний посланець Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Як зазначає CNN, Венс стане найвисокопоставленішим посадовцем США, який візьме участь у переговорах щодо Ірану за останні десятиліття.

Дональд Трамп пригрозив, що якщо мирні переговори США та Ірану зазнають невдачі, американські кораблі відновлять удари по території Ісламської республіки.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie